Bologna-Roma: Gasperini lancia Zaragoza. Hermoso verso la panchina, dentro Rensch

In vista della gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, prevista per le ore 18:45 al Dall'Ara, filtrano novità sulla formazione che Gian Piero Gasperini intende schierare. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna ai microfoni dell'emittente radiofonica, il tecnico giallorosso sta studiando nuove soluzioni tattiche. In attacco si va verso una maglia da titolare per Bryan Zaragoza: l'esterno spagnolo, che sembra aver migliorato con lo staff tecnico la propria condizione fisica, dovrebbe affiancare Donyell Malen nel tandem offensivo. Inoltre Bryan Cristante verrebbe avanzato sulla linea della trequarti per agire alle spalle delle due punte.

Cambiamenti anche nel reparto arretrato a causa della squalifica di Gianluca Mancini. Per sopperire all'assenza del centrale, Gasperini sarebbe intenzionato ad arretrare Zeki Celik nei tre di difesa, con l'inserimento di Devyne Rensch nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Nonostante la convocazione, Mario Hermoso non è ancora al meglio e dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

(Manà Manà Sport)