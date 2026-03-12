BOLOGNA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara l'attesissimo derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale. Il ritorno si giocherà tra una settimana allo Stadio Olimpico alle 21 e la vincente di questa doppia sfida affronterà ai quarti una tra Lille e Aston Villa.

Pochi dubbi di formazione per Gasperini, il quale ha scelte limitate tra indisponibili e squalificati (Mancini): davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Ghilardi-Ndicka-Hermoso, sulle fasce Celik e Wesley. A centrocampo si ferma Koné per un affaticamento muscolare alla coscia e in coppia con Pisilli dovrebbe esserci El Aynaoui, con Cristante avanzato sulla trequarti al fianco di Zaragoza. In attacco, ovviamente, Malen.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe.

ROMA: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

LE QUOTE

BOLOGNA-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.15 3.00 2.45 SNAI 3.20 3.00 2.45 PLANETWIN365 3.20 3.00 2.45 SISAL 3.20 3.00 2.45

LR24