BOLOGNA-ROMA: arbitra il tedesco Jablonski. Nessun precedente con entrambe le squadre

Sarà Sven Jablonski l'arbitro del big match tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Renato Dall'Ara. Il direttore di gara tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Eduard Beitinger e Lasse Koslowski, mentre il IV Uomo sarà Harm Osmers. Al VAR ci sarà Bastian Dankert, Robert Schröder sarà l'AVAR.

Nato il 13 aprile 1990 in Germania, Sven Jablonski fa parte della sezione di Brema ed è arbitro FIFA dal 2022. Il fischietto non ha mai arbitrato né Bologna né Roma, motivo per cui si tratta di una prima volta assoluta. In carriera ha diretto due partite dell'Italia Under 19, una del Milan Primavera e una della Juventus Primavera e il bilancio è di due successi e due sconfitte.

