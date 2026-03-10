Bologna, ripresa verso la Roma: Heggem e Miranda tornano ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano in vista del big match contro la Roma, in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Dall'Ara e valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra felsinea ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta per 1-2 contro l'Hellas Verona e il tecnico rossoblù può sorridere, dato che sia Torbjorn Heggem sia Juan Miranda sono tornati a lavorare con il resto del gruppo. Ecco il report della seduta odierna: "A -2 da Bologna-Roma i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole in una mattinata di sole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per gli altri. Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono rientrati in gruppo e hanno svolto una seduta regolare con i compagni".

(bolognafc.it)