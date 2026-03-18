Bologna, rifinitura pre Roma: Moro in gruppo. Assenti soltanto Skorupski e De Silvestri

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara. La squadra rossoblù è scesa in campo nella mattinata odierna al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole per svolgere l’allenamento di rifinitura in vista della super sfida contro i giallorossi e gli unici due calciatori assenti sono gli infortunati Lukasz Skorupski e Lorenzo De Silvestri (non è in lista UEFA). Regolarmente in gruppo, invece, Nikola Moro: il centrocampista ha smaltito il problema muscolare alla coscia accusato contro il Sassuolo ed è a disposizione.