8 gol nel 2026 per Malen: nessuno come lui tra i giocatori di Serie A. L'olandese ha segnato il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra

Donyell Malen continua a trascinare la Roma e anche oggi, in occasione del delicatissimo derby italiano con il Bologna - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League -, ha messo a segno un altro gol. L'attaccante olandese si è presentato sul dischetto al minuto 69 dopo il rigore conquistato da Robinio Vaz e ha trafitto il portiere Federico Ravaglia realizzando il gol del momentaneo 2-3. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, Malen è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni nel 2026: il bomber è a quota otto reti e ha superato Nicola Krstovic dell'Atalanta fermo a 7. Inoltre ha segnato il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra, ovvero Evan Ndicka a 4 gol.

8 - Nel 2026, Donyell #Malen è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni: otto - superato Nicola Krstovic a 7 -, ovvero il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra della #Roma (a 4 Evan Ndicka). Diamante.#UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 19, 2026



