Roma-Bologna, voglia di derby europeo: venduti oltre 25mila biglietti nella Fase 1

Alle 13 di oggi, l'urna di Nyon non è stata gentile con la Roma ed in generale con il ranking italiano. Il sorteggio degli ottavi, ha infatti messo davanti al cammino dei giallorossi, il Bologna di Vincenzo Italiano. Da qualche giorno, sul sito del club capitolino erano già stati messi in vendita i biglietti per il ritorno della sfida (che si disputerà il 19 marzo) senza sapere chi sarebbe stato l'avversario. Oggi si è conclusa la Fase 1 della vendita che era dedicata agli abbonati di Serie A e la risposta dei tifosi è stata incredibile. Già oltre 25mila tagliandi acquistati e una voglia sempre crescente di Europa e di derby europeo.

(corrieredellosport.it)