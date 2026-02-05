Europa League, ufficializzata la lista Uefa: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell'Europa League. Nella lista presentata dall'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.

CELIK Mehmet Zeki CRISTANTE Bryan DYBALA Paulo Exequiel EL AYNAOUI Neil Yoni EL SHAARAWY Stephan FERGUSON Evan GHILARDI Daniele GOLLINI Pierluigi HERMOSO CANSECO Mario KONE Emmanuel MALEN Donyell MANCINI Gianluca NDICKA Obite Evan PELLEGRINI Lorenzo RENSCH Devyne Fabian SOULÉ Matias SVILAR Mile TSIMIKAS Kostantinos VAZ Robinio VINICIUS FRANCA LIMA Wesley ZARAGOZA Bryan ZIOLKOWSKI Jan

(asroma.com)