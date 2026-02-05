Clicky

Europa League, ufficializzata la lista Uefa: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

05/02/2026 alle 20:50.
malen-torino

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell'Europa League. Nella lista presentata dall'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.

  1. CELIK Mehmet Zeki

  2. CRISTANTE Bryan

  3. DYBALA Paulo Exequiel

  4. EL AYNAOUI Neil Yoni

  5. EL SHAARAWY Stephan

  6. FERGUSON Evan

  7. GHILARDI Daniele

  8. GOLLINI Pierluigi

  9. HERMOSO CANSECO Mario

  10. KONE Emmanuel

  11. MALEN Donyell

  12. MANCINI Gianluca

  13. NDICKA Obite Evan

  14. PELLEGRINI Lorenzo

  15. RENSCH Devyne Fabian

  16. SOULÉ  Matias

  17. SVILAR Mile

  18. TSIMIKAS Kostantinos

  19. VAZ Robinio

  20. VINICIUS FRANCA LIMA Wesley

  21. ZARAGOZA Bryan

  22. ZIOLKOWSKI Jan

(asroma.com)

VAI ALLA LISTA