Europa League, ufficializzata la lista Uefa: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Bailey

In serata la Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la seconda fase dell'Europa League. Nella lista presentata dall'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sono entrati Robinio Vaz, Malen e Zaragoza. Escono invece Dovbyk, Angelino e Bailey. Pisilli è in lista B.
- CELIK Mehmet Zeki
- CRISTANTE Bryan
- DYBALA Paulo Exequiel
- EL AYNAOUI Neil Yoni
- EL SHAARAWY Stephan
- FERGUSON Evan
- GHILARDI Daniele
- GOLLINI Pierluigi
- HERMOSO CANSECO Mario
- KONE Emmanuel
- MALEN Donyell
- MANCINI Gianluca
- NDICKA Obite Evan
- PELLEGRINI Lorenzo
- RENSCH Devyne Fabian
- SOULÉ Matias
- SVILAR Mile
- TSIMIKAS Kostantinos
- VAZ Robinio
- VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
- ZARAGOZA Bryan
- ZIOLKOWSKI Jan
(asroma.com)