Europa League: Roma-Bologna sarà il 21° derby italiano nelle competizioni europee, quarta volta per i giallorossi

Sarà un derby tutto italiano agli ottavi di finale di Europa League. L'urna di Nyon ha messo di fronte Roma e Bologna, in quello che sarà il 21° scontro tra club di Serie A nelle competizioni UEFA.

Per la Roma si tratta del quarto derby europeo della sua storia. Il bilancio delle precedenti 6 sfide è equilibrato, con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Resta particolarmente positivo il ricordo dell'ultimo incrocio, stagione 2023/24, quando i giallorossi guidati da Daniele De Rossi eliminarono il Milan nei quarti di finale con una doppia vittoria (0-1 a San Siro, 2-1 all'Olimpico). Amari, invece, i precedenti contro la Fiorentina negli ottavi del 2014/15 e la finale di Coppa UEFA persa contro l'Inter nel 1990/91.

Mentre il Bologna ha un solo precedente (contro la Sampdoria in Intertoto nel 1998), per i giallorossi è la seconda sfida italiana in Europa League in tre anni. Curiosamente, nonostante i 164 incontri ufficiali disputati in ambito nazionale, quella tra Roma e Bologna sarà una prima volta assoluta in campo europeo.