Europa League, per la Roma derby italiano col Bologna o sfida al Genk. Il ritorno sarà all'Olimpico

Agli ottavi di finale di Europa League potrebbe esserci un derby italiano. Le combinazioni del sorteggio, infatti, aprono a uno scenario particolare per la Roma di Gian Piero Gasperini: c'è il 50% di possibilità che il Bologna, qualificatosi stasera, venga accoppiato o con i giallorossi o con i tedeschi del Friburgo. Un'eventuale sfida tra italiane vedrebbe l'andata disputarsi al Dall'Ara e il ritorno all'Olimpico.

L''altra possibile avversaria per la Roma arriva dal playoff tra i belgi del Genk e i croati della Dinamo Zagabria, la cui sfida è decisa ai tempi supplementari, con il passaggio dei belgi. In ogni caso, i giallorossi avranno il vantaggio di disputare la gara di andata in trasferta e quella di ritorno, decisiva per la qualificazione, davanti al proprio pubblico.