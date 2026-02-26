Europa League, il Bologna verso il sorteggio tra Roma e Friburgo. Joao Mario: "Meglio la Roma", Bernardeschi "Scelgo il Friburgo"

Il Bologna si qualifica agli ottavi di Europa League e trova un bivio che porta anche a Roma. Nel post-partita, lo spogliatoio rossoblù si è diviso sul sorteggio che li vedrà opposti o ai giallorossi o ai tedeschi del Friburgo.

A esprimere la preferenza più netta è stato proprio l'eroe di serata, Joao Mario: "Chiunque sarà, mi aspetto una partita difficile. Non ho preferenze, se però devo scegliere dico la Roma perché già la conosciamo".

Di parere opposto, invece, Federico Bernardeschi, che per una questione di "sistema" preferirebbe l'opzione tedesca: "Spero di incontrare il Friburgo perché vorrei che tutte le italiane impegnate nelle coppe europee arrivassero il più lontano possibile".

Più diplomatici gli altri compagni, come il portiere Skorupski ("Quello che sarà, sarà") e il difensore Lucumí ("Sappiamo che sarà difficile, sia con la Roma e sia con il Friburgo"). L'urna di Nyon domani darà il verdetto.