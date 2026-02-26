Europa League, il Bologna non sbaglia: di nuovo 1-0 al Brann e pass per gli ottavi

Missione compiuta per il Bologna, che stacca il pass per il turno successivo di Europa League. I rossoblù di Vincenzo Italiano, dopo aver vinto 1-0 in Norvegia, si sono imposti con lo stesso risultato anche nel match di ritorno al Dall'Ara contro il Brann.

A decidere una gara controllata dall'inizio alla fine è stato un gol al 56' di João Mário, che ha chiuso definitivamente il discorso qualificazione. Un 2-0 complessivo che premia la superiorità della squadra felsinea e le permette di proseguire con merito il proprio cammino europeo.