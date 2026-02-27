Europa League, Bologna-Roma: settore ospiti verso la chiusura

Sarà il Bologna di Vincenzo Italiano l'avversario della Roma agli ottavi di finale di Europa League. In attesa di scoprire gli orari della gara, che verranno annunciati in serata, i giallorossi giocheranno la prima partita al Dall'Ara il 12 marzo. Con ogni probabilità resterà chiuso il settore ospiti per i residenti nella provincia di Roma, visto il divieto di trasferte deciso dal Viminale per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina.

Sempre il 12 marzo alle 20:30, inoltre, è prevista la delicata sfida di basket tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado, con il tema sicurezza che resta cruciale dopo gli scontri del recente passato tra i tifosi giallorossi e quelli serbi della Stella Rossa.