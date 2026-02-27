Conference League, sorteggio ottavi: la Fiorentina affronterà i polacchi del Rakow

Si è svolto alle 14:00 a Nyon il sorteggio valido per gli spareggi degli ottavi di finale di UEFA Conference League. La Fiorentina, unica squadra italiana impegnata in questa fase della competizione, ha conosciuto la sua avversaria. L'urna ha decretato che i viola di Vanoli dovranno affrontare i polacchi del Raków Częstochowa. La formazione toscana giocherà la gara d'andata in trasferta, per poi disputare il ritorno decisivo allo stadio Artemio Franchi.

Di seguito, il quadro completo di tutti gli accoppiamenti degli ottavi:

Lech Poznań - Shakhtar

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Crystal Palace - AEK Larnaca

Fiorentina - Raków Częstochowa

Samsunspor - Rayo Vallecano

Celje - AEK Atene

Sigma Olomouc - Mainz

Rijeka - Strasburgo