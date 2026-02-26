Conference League, brivido Fiorentina: sotto 0-3 nei tempi regolamentari, qualificata dopo i supplementari. Finisce 2-4 per lo Jagiellonia

Notte di sofferenza al Franchi, ma alla fine la Fiorentina strappa il pass per il turno successivo di Conference League. I viola escono sconfitti per 4-2 contro uno straordinario Jagiellonia, ma si salvano grazie al 3-0 dell'andata, chiudendo il doppio confronto con un risultato aggregato di 5-4.

I polacchi hanno compiuto una rimonta clamorosa, annullando lo svantaggio dell'andata con una tripletta pazzesca di Mazurek (23', 45'+3, 49'). Sotto 0-3 e con la qualificazione in bilico, la Fiorentina è stata trascinata ai tempi supplementari. Nell'extra time per i viola è stato fondamentale Nicolò Fagioli al 107', trvando il gol che ha riportato avanti la Fiorentina nel parziale aggregato. A chiudere i conti è arrivata l'autorete di Romanczuk al 114'. Inutile la rete di Imaz nel finale (118') che ha fissato il risultato sul 2-4. Agli ottavi la Fiorentina affronterà una tra Rakow e Strasburgo.