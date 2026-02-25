Champions League, l'Atalanta compie l'impresa: Dortmund battuto 4-1. La Juventus lotta ma crolla ai supplementari contro il Galatasaray

Se il pomeriggio ha regalato una rimonta storica all'Atalanta, che ha battuto per 4-1 il Borussia Dortmund, la serata di Champions League non fa lo stesso con la Juventus. I bianconeri, nonostante l'inferiorità numerica, portano la sfida ai supplementari dopo aver concluso i 90 minuti sul 3-0, ma poi crollano. Alla fine a spuntarla è il Galatasaray, che ne segna 2 e avanza agli ottavi.

I risultati finali

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1

Juventus-Galatasaray 3-2

PSG-Monaco 2-2

Real Madrid-Benfica 2-1