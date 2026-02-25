Champions League, la Juventus sfiora l'impresa: passa il Galatasaray ai supplementari

Nella serata di Champions League la Juventus segue le orme dell'Atalanta e sfiora l'impresa contro il Galatasaray. I bianconeri, obbligati a riscattare il 5-2 dell'andata, vincono 3-0 e portano la sfida ai supplementari grazie ai gol di Locatelli, Gatti e McKennie. La squadra di Spalletti è però in 10 uomini dal 48esimo, a causa dell'espulsione diretta di Kelly. Alla fine a spuntarla sono i turchi, che grazie ai gol di Osimhen e Yilmaz strappano il pass per gli ottavi di finale.