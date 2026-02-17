Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: crollo dei bianconeri, doppietta di Lang

Crollo verticale della Juventus nell'andata dei playoff di Champions League. A Istanbul i bianconeri vengono sconfitti per 5-2 dal Galatasaray, compromettendo seriamente le possibilità di passaggio del turno nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio. La gara si accende immediatamente: al 15' i padroni di casa sbloccano il risultato con Gabriel Sara, ma la reazione della squadra italiana è immediata. Teun Koopmeiners ribalta la situazione nel giro di pochi minuti, trovando il pareggio al 16' e il gol del sorpasso al 32'. Si va al riposo con la Juve avanti 2-1.

Nella ripresa, però, la partita cambia volto drasticamente. Il Galatasaray rientra in campo con un altro passo e travolge la difesa bianconera. Noa Lang firma il pareggio al 49' e poi realizza la sua doppietta personale al 74', intervallata dal gol del 3-2 siglato da Davinson Sánchez al 60'. Nel finale, all'86', è Sacha Boey a fissare il punteggio sul definitivo 5-2, rendendo la gara di ritorno a Torino un'impresa per i bianconeri.