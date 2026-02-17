Champions League: cade l'Atalanta a Dortmund. Mourinho ko, vince in rimonta il PSG

Serata amara per l'Atalanta nell'andata dei playoff di Champions League. Al Signal Iduna Park, la formazione orobica esce sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund, complicando il discorso qualificazione in vista del ritorno a Bergamo. I nerazzurri pagano un avvio shock: pronti-via e Serhou Guirassy sblocca il match dopo appena 3 minuti, freddando la retroguardia italiana. La Dea prova a reagire, ma fatica a scardinare il "Muro Giallo" e al 42' subisce il colpo del ko con il raddoppio firmato da Maximilian Beier, che manda le squadre al riposo sul doppio vantaggio tedesco, risultato che non cambierà più fino al fischio finale.

Sugli altri campi, spettacolo nel derby francese tra Monaco e Paris Saint-Germain. La squadra guidata da Luis Enrique è protagonista di una rimonta di carattere: sotto 2-0 dopo appena 18 minuti per la scatenata doppietta di Balogun, i parigini ribaltano il match imponendosi per 3-2 grazie alle reti di Désiré Doué (autore di una doppietta) e di Achraf Hakimi.

Niente da fare invece per il Benfica di José Mourinho, che ospitava il Real Madrid al Da Luz. Lo "Special One" esce sconfitto di misura contro la sua ex squadra: a decidere l'incontro è un guizzo di Vinícius al 50', che regala ai Blancos l'1-0 finale e un vantaggio prezioso in vista del ritorno al Bernabéu.