Bologna, Di Vaio: "Avremmo preferito evitare la Roma, con Malen hanno trovato l'attaccante che gli mancava"

SKY SPORT - Dopo il sorteggio di Europa League che ha posto di fronte Roma e Bologna, ha parlato il dirigente rossoblu Marco DI Vaio. Le sue parole: "La Roma è una grande squadra, la partita avrà meno sapore europeo. Giocare un derby in Europa ha un sapore diverso; avremmo preferito evitarlo, anche dal punto di vista emotivo. Sappiamo che sarebbe stata comunque una grande sfida, vediamo quello che succede".

Arrivate in crescendo..

"Ci stiamo riprendendo dopo un periodo difficile; questo ci dà fiducia per il finale della stagione. Teniamo molto all'Europa, ci può dare una grande spinta, anche di crescita, per il gruppo. Fin qui abbiamo perso solo con l'Aston Villa. I playoff li abbiamo interpretati bene e non erano semplici. Il nostro era un gruppo complesso. Ora affrontiamo una delle squadre più forti in Italia, hanno trovato l'attaccante che gli mancava ma la affronteremo a testa alta"