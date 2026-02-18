Benfica-Real Madrid, la frecciata di Mourinho: "Ora vediamo se mandano Taylor per il ritorno"

SPORT TV - Sonfitta per 1-0, non senza polemiche arbitrali, per il Benfica di Mourinho contro il Real Madrid. L’ex allenatore della Roma nella gara di ieri sera è stato espulso per proteste e, di conseguenza, osserverà il secondo round dalla tribuna. Ai microfoni di Sport Tv, il tecnico portoghese ha commentato in maniera ironica la gara di ritorno: “Vediamo se non mandano Anthony Taylor ad arbitrare", ha ironizzato lo special one.