VIDEO - Gasperini: "Sulle liste Uefa con il mercato probabilmente andrà rivisto qualcosa"

Tema lista Uefa e l'impossibilità di cambiarla nel corso della fase campionato e nel mezzo del calciomercato invernale inserendo i nuovi giocatori arrivati. In conferenza stampa, alla vigilia di Panathinaikos-Roma, anche Gian Piero Gasperini espone la sua opinione: "Sì, si contrappone con il fatto che sul mercato puoi fare operazioni da inizio gennaio. È frutto della nuova formula, probabilmente andrà rivisto qualcosa. Noi siamo abbastanza tranquilli come classifica, anche il Panathinaikos, ma si corre il rischio di arrivare a partite decisive come quella di domani con situazioni precarie di organico, andrà rivisto qualcosa".