Stoccarda, Hoeness: "Stiller in dubbio. Gasperini? La sua modalità di marcatura ha modificato il calcio". Nubel: "Svilar è un gran portiere, spero faccia una partita pessima..."

Dopo Gian Piero Gasperini e Niccolò Pisilli, è stato il turno di Sebastian Hoeness e Alexander Nubel presentare la gara di domani alla stampa. Ecco le parole del tecnico e del portiere dello Stoccarda.

Hoeness in conferenza stampa:

La rosa come sta?

«Dobbiamo fare i conti con alcune defezioni. Non ci sono El Bilal e Jovanovic, Stiller è in dubbio. Anche Tomas avrà un problema muscolare, così come Zagadou».

Le condizioni di Stiller?

«Non mi sbilancio, non posso dare percentuali. Esigua la probabilità che possa giocare, ma è venuto con noi a Roma. Vedremo nelle prossime ore, per ora non posso dirvi nulla».

Che sensazioni ha avuto sullo Stadio Olimpico? I ricordi sul 1990? Cosa significa essere qui per voi?

«Un'emozione. Ci ricorda quello di Berlino. Domani ci saranno due squadre con grande storia, la Roma è una delle più forti in Europa League con un allenatore straordinario, lo avevamo già sfidato ai tempi dell'Atalanta. Si vede la sua mano, sarà una gara maschia. Vogliamo fare punti come loro, vediamo se riusciamo a strappare il biglietto per gli ottavi. Sarà un bel match».

I convocati? Torna Demirovic, ci spiega il cambio in lista UEFA?

«Il cambio nella lista UEFA era pensato, sapevamo del rientro di Demirovic. Inizialmente non era disponibile. Il gruppo è esiguo con 6 delle giovanili e sarà una bella occasione per loro. Mancherà forse qualità in avanti, dobbiamo inventarci qualcosa ma senza concedere nulla dato che giochiamo contro la Roma. Ma siamo ottimisti per la partita».

Stiller? Chi può sostituirlo?

«Chema dal punto di vista tattico è la prima scelta, ho fiducia in lui. Vediamo».

El Bilal l'ha sentito dopo la Coppa d'Africa?

«No. Arriverà venerdì e lo vedrò sabato. Chiaro che per come è finita la sconfitta brucia. Lo conosco, tra un paio di giorni ritroverà l'ottimismo. Ha già detto che ha voglia di tornare a Stoccarda e lo aspettiamo».

Manu Koné si fece notare in Bundesliga. Che ne pensa?

«Lo conosciamo bene, ha dimostrato le qualità. A Roma si è fatto vedere, è uno dello zoccolo duro di Gasperini. Lui, Cristante ed El Aynaoui sono giocatori eccezionali. Sarà dura giocare contro di lui domani».

L'impatto del calcio di Gasperini a livello europeo?

«Non lo devo dire io. Questo impatto c'è, la modalità di marcatura di Gasperini ha modificato il calcio. Prima all'Atalanta e ora alla Roma, il suo calcio è fattibile solo con determinate caratteristiche in rosa. Io credo che anche ora li abbia. Ha portato l'Atalanta a un livello internazionale. Complimenti a lui e allo staff».

Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica. Che pressione si aspetta?

«Dobbiamo ricordarci che non è scontato ritrovarci con 12 punti e con la possibilità di andare agli ottavi di finale. Cercheremo di portare a casa i punti che ci servono, al netto del fatto che la Roma è forte e vorrà vincere».

Ha sfidato Gasperini, la aiuta conoscere già il tecnico? Zagadou come sta?

«Zagadou sta recuperando in fretta, è un peccato non poter contare su di lui ma non voglio affrettare il rientro: tornerà in campo solo quando sarà al 100%. Gasperini è sempre Gasperini, lo affronteremo domani. Non per forza ci aiuta, vedremo come andranno le cose».

Nubel in conferenza stampa:

Hai iniziato bene l'anno, cosa ti aspetti dal match di domani?

«Domani affronteremo una grande squadra, che gioca con intensità. Dovremmo creare tanto, ma senza esporsi a rischi. Sarà una grande gara, speriamo di portare a casa qualche punto».

Speri nel Mondiale?

«Chiaro che la motivazione è tanta, ma non ho cambiato modo di giocare. Non è una cosa che riguarda solo noi tedeschi, ma tutti. Affronteremo una grande squadra domani, ma lo siamo anche noi e lo vogliamo dimostrare. Non ho mai giocato all'Olimpico, non vedo l'ora di farlo».

Sei in prestito dal Bayern. Che squadra sceglieresti per il futuro?

«Devo parlare ancora con la mia famiglia. Ho un contratto con il Bayern Monaco, ma mi godo questo momento: il futuro può aspettare, per il momento sono concentrato solo sul presente».

Pensi di poter essere il numero 1 al Mondiale?

«Lo deciderà il CT, spero che Ter Stegen torni al 100%. Io devo solo lavorare e dare il massimo, faccio del mio meglio con la maglia dello Stoccarda».

Sei cresciuto al Paderborn, segui ancora il club?

«Sì, stanno facendo bene. Anche il mio sostituto sta facendo bene, la stagione è lunga: ho le dita incrociate per lui. Sarebbe bello rivederli in Bundesliga».

Un commento su Svilar?

«Un ottimo portiere. Lo conosco da tempo, alla sua età è un bel traguardo tagliare le 100 presenze con la Roma. Domani spero faccia una prestazione pessima così da poter vincere (ride, ndr). Scherzo, è un gran portiere, vedremo domani chi la spunterà».

Nel 1990, la Germania vinse il Mondiale qui all'Olimpico. Per quale calciatore avresti fatto più il tifo?

«Nella mia mente non c'era il calcio all'epoca, me l'hanno raccontato solo dopo. Avrei fatto il tifo per il CT Beckenbauer sicuramente».