Roma-Stoccarda, TSIMIKAS: "Pronti alla battaglia. Vogliamo vincere l'Europa League"

Torna di scena l'Europa League. Alle 21.00 la Roma ospita lo Stoccarda nella penultima giornata della fase campionato della competizione. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Kostas Tsimikas ha parlato ai microfoni dei cronisti:

TSIMIKAS A SKY SPORT

Quali sono le principali difficoltà della sfida?

"Penso che la principale difficoltà sia che ci troviamo davanti ad un avversario forte, lo ha dimostrato anche in Bundesliga ed è in alto in classifica. Ci aspettiamo una partita tosta e dura, ma anche noi siamo pronti per questa battaglia".

Quale deve essere l'obiettivo della Roma in Europa League?

"Vogliamo vincere l'Europa League, penso che questo sia l'unico obiettivo e lo abbiamo detto sin dall'inizio. Ma allo stesso tempo dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista per riuscirci. Dobbiamo affrontare una partita alla volta".