Roma-Stoccarda, MASSARA: "Sul mercato valutiamo opportunità, priorità alla zona offensiva. Angelino? Sta migliorando, siamo fiduciosi"

Torna di scena l'Europa League. Alle 21.00 la Roma ospita lo Stoccarda nella penultima giornata della fase campionato della competizione. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MASSARA A SKY SPORT

Che interpretazione diamo ai 7 cambi di questa sera rispetto al Torino?

"Diamo l'interpretazione di avere molte partite importanti da giocare, quindi di attingere all'organico. Ci sono molti cambi, ma tanti ragazzi hanno fatto bene finora e siamo fiduciosi anche per questa sera".

Due priorità di mercato: l'attaccante esterno di sinistra e l'esterno basso. A che punto siete? Angelino come sta, lo rivedremo?

"Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità per cercare di migliorare questo organico dando priorità alla zona offensiva. Se ci saranno occasioni da sfruttare la società si farà trovare pronta come in passato. Angelino è stato a lungo fuori, sta decisamente meglio e sta crescendo la sua condizione. Siamo fiduciosi, la cosa buona è che è tornato in gruppo e sta migliorando".

Pisilli?

"Contiamo molto sui ragazzi giovani che stanno crescendo. Pisilli ha già più di 50 partite nella Roma, quindi pur essendo giovane ha già dimostrato il suo valore a questi livelli e sappiamo di poter contare su di lui. Lo ha dimostrato in queste ultime partite dove ha giocato con continuità, sarà importante per il resto della stagione".