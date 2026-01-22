Clicky

Roma-Stoccarda, la probabile formazione: Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson. Celik e Tsimikas sulle corsie esterne

22/01/2026 alle 16:03.
celtic-roma-soule-ferguson-2

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Stoccarda, match di Europa League. Mister Gian Piero Gasperini sembrerebbe aver scelto l'undici titolare per la sfida di questa sera, riportato su X da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport. Svilar tra i pali, Ghilardi, Ziolkowski e Rensch in difesa, Celik e Tsimikas sulle corsie esterne con Pisilli e Koné in mezzo. In attacco, Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson. Riposa Dybala.