ROMA-STOCCARDA: arbitra Brooks. Nessun precedente tra il fischietto inglese e le due squadre

Sarà l'inglese John Brooks l'arbitro di Roma-Stoccarda, partita valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Bennett e Davies, mentre il IV Uomo sarà England. Al VAR ci sarà l'australiano Gillett, mentre l'olandese van Boekel sarà l'AVAR.

(uefa.com)

John Brooks, nato a Melton Mowbray, è un fischietto della sezione di Leicestershire ed è arbitro FIFA dal 2023. Il classe '90 non ha mai arbitro né Roma né Stoccarda, motivo per cui si tratta di una prima volta assoluta. Oltre ad aver diretto due gare del Milan Under 19 e una dell'Italia Under 17, Brooks ha arbitrato una partita della Lazio il 30 gennaio 2025 e i biancocelesti persero 1-0 in casa del Braga in occasione dell'ultima giornata della fase campionato di Europa League.

