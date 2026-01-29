Roma agli ottavi per il 12esimo anno consecutivo: unica italiana ad aver sempre superato la fase a gironi/campionato delle coppe europee

La Roma è agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, rimasti in dieci dal 15' a causa dell'espulsione di Gianluca Mancini, strappano un pareggio fondamentale per 1-1 in casa del Panathinaikos grazie alla rete di Jan Ziolkowski al minuto 80 e si piazzano all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per saltare i playoff e accedere direttamente al turno successivo. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, la Roma è l'unica squadra italiana (tra quelle che hanno partecipato alle coppe europee nelle ultime 10 stagioni) ad aver sempre superato la fase a gironi/campionato: 10 su 10 tra Champions League, Europa League e Conference League.

10 - Tra le squadre italiane che nelle ultime 10 stagioni hanno sempre partecipato alle coppe europee, la Roma è l'unica che ha sempre superato la fase a gironi/campionato: 10/10 tra Champions League, Europa League e Conference League. Certezza.#PanathinaikosRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2026





Inoltre, grazie al pareggio ottenuto in casa del Panathinaikos, la Roma ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di una coppa europea per la dodicesima stagione consecutiva.

We’ll be playing in the Round of 16 of a European competition for the 12th consecutive season ?#ASRoma #UEL pic.twitter.com/8SrHMqRUIv — AS Roma English (@ASRomaEN) January 29, 2026



