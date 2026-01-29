Clicky

Roma agli ottavi per il 12esimo anno consecutivo: unica italiana ad aver sempre superato la fase a gironi/campionato delle coppe europee

29/01/2026 alle 23:05.
roma-panathinaikos

La Roma è agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, rimasti in dieci dal 15' a causa dell'espulsione di Gianluca Mancini, strappano un pareggio fondamentale per 1-1 in casa del Panathinaikos grazie alla rete di Jan Ziolkowski al minuto 80 e si piazzano all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per saltare i playoff e accedere direttamente al turno successivo. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, la Roma è l'unica squadra italiana (tra quelle che hanno partecipato alle coppe europee nelle ultime 10 stagioni) ad aver sempre superato la fase a gironi/campionato: 10 su 10 tra Champions League, Europa League e Conference League.


Inoltre, grazie al pareggio ottenuto in casa del Panathinaikos, la Roma ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale di una coppa europea per la dodicesima stagione consecutiva.