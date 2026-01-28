Ranking UEFA, dopo l'eliminazione del Napoli si fa dura: Italia quinta dopo Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna

Si complica e non poco il cammino dell'Italia verso l'acquisizione del quinto posto nella prossima Champions League. Con l'eliminazione del Napoli e la sconfitta dell'Atalanta contro l'Union Saint-Gilloise, la Serie A perde terreno con le altre nazioni. Attualmente l'Italia si trova al quinto posto del ranking UEFA con 14.250 punti e 6 squadre su 7 ancora in corsa. Sopra rimangono Spagna (14.375 e 6/8), Portogallo (14.700 e 4/5), Germania (15.285 e 6/7) e l'ormai imprendibile Inghilterra (20.069 e 9/9).