Playoff Conference League: la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia. La vincente sfiderà Strasburgo o Rakov agli ottavi

Alle ore 13 è andato in scena il sorteggio dei playoff di Conference League e tra le squadre protagoniste c'è anche la Fiorentina, che ha terminato al quindicesimo posto in classifica con 9 punti in 6 giornate. Il prossimo avversario della Viola sarà lo Jagiellonia (17esima posizione): il match di andata si giocherà il 19 febbraio in Polonia e la gara di ritorno il 26 al Franchi. La vincente di questa doppia sfida affronterà agli ottavi di finale una tra Strasburgo e Rakov.