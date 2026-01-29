Clicky

Panathinaikos-Roma: minuto di silenzio in memoria dei tifosi del PAOK morti in un incidente stradale

29/01/2026 alle 19:04.
logo-europa-league

Alle 21.00 la Roma concluderà la fase campionato di Europa League ad Atene sul campo del Panathinaikos. Per l'occasione verrà osservato un minuto di silenzio, prima del fischio d'inizio, in memoria dei tifosi del PAOK Salonicco che hanno perso la vita in un incidente stradale in Romania mentre raggiungevano Lione per seguire la loro squadra in trasferta. Il minuto di raccoglimento si terrà anche a Lione. Lo comunica l'Uefa.