Panathinaikos-Roma: minuto di silenzio in memoria dei tifosi del PAOK morti in un incidente stradale

Alle 21.00 la Roma concluderà la fase campionato di Europa League ad Atene sul campo del Panathinaikos. Per l'occasione verrà osservato un minuto di silenzio, prima del fischio d'inizio, in memoria dei tifosi del PAOK Salonicco che hanno perso la vita in un incidente stradale in Romania mentre raggiungevano Lione per seguire la loro squadra in trasferta. Il minuto di raccoglimento si terrà anche a Lione. Lo comunica l'Uefa.
A moment of silence will be observed at tonight’s UEFA Europa League matches in Lyon and Athens in memory of the @PAOK_FC supporters who tragically lost their lives.
In addition, players at the match between LOSC Lille and SC Freiburg will join in a round of applause to honour… pic.twitter.com/LkWygSMhcO
— UEFA (@UEFA) January 29, 2026