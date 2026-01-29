Panathinaikos-Roma, lo striscione condiviso tra i tifosi delle due squadre: "Oltre la fratellanza, ci unisce la storia" (FOTO)

Trasferta "in casa" per la Roma ad Atene. Questo perché la curva giallorossa e quella del Panathinaikos sono unite da un gemellaggio che dura da anni e che viene rafforzata stagione dopo stagione. Ieri sera, entrambe le tifoserie si sono ritrovati insieme ed hanno festeggiato il loro gemellaggio. Allo stadio, invece, la curva del Panathinaikos ha esposto uno striscione dedicato agli amici romanisti: "Oltre la fratellanza, ci unisce la storia". A loro volta, i giallorossi hanno esposto lo stesso striscione, con le scritte ovviamente in greco.





