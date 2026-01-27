PANATHINAIKOS-ROMA, le info per i tifosi in trasferta: meeting point al Kallimarmaro. Settore ospiti aperto dalle 19 (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21 la Roma affronta il Panathinaikos in trasferta in occasione dell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League e la società capitolina ha pubblicato sul proprio sito tutte le informazioni più utili per coloro che si recheranno ad Atene. Ecco il comunicato: "AS Roma informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Panathinaikos FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 27 gennaio agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.

Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06.89386000 (dalle 9:00 alle 18:30).

Il biglietto è in formato PDF e può essere esibito ai tornelli di ingresso direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Fan Meeting Point

Su indicazione delle autorità locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è nell’area del Kallimarmaro (nome con cui è comunemente conosciuto lo Stadio Panathinaiko).

Dal Meeting Point si potrà raggiungere comodamente lo Stadio Olimpico (OAKA) tramite il servizio autobus gratuito predisposto dalle autorità locali, che sarà operativo a supporto dei nostri tifosi anche termine del match. Il tempo necessario per arrivare allo Stadio è di 40/45 minuti e si raccomanda dunque di non arrivare al meeting point oltre le ore 18:00.

Stadio Olimpico (OAKA)

Lo Stadio Olimpico Spyros Louis si trova nella zona di Maroussi. All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti ai controlli di sicurezza da parte delle autorità locali e il personale di sicurezza.

Il settore ospiti è situato presso l’area nord dell’impianto, settori 17 A-B (Ingresso 17). L'apertura dei cancelli è prevista per le 19:00 ora locale, 3 ore prima del calcio d’inizio.

Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio. Su indicazione del club ospitante si informa inoltre che non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4 e non saranno disponibili depositi bagagli".

