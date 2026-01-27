Panathinaikos-Roma: il programma della vigilia. Rifinitura ad Atene alle 17.15 locali, conferenza stampa di Gasperini e un giocatore alle 18:15

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico "Spyros Louis" di Atene la partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. Domani, giorno di vigilia della gara, la squadra giallorossa svolgerà in Grecia l'allenamento di rifinitura alle ore 17:15 locali (16:15 italiane) e un'ora più tardi si terrà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e un calciatore.