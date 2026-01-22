La Roma fa poker in Europa League: 4 vittorie consecutive, non accadeva dalla stagione 2020/21

La Roma non sbaglia e porta a casa il delicatissimo match di Europa League contro lo Stoccarda vincendo 2-0 allo Stadio Olimpico grazie alla doppietta di uno strepitoso Niccolò Pisilli. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la squadra giallorossa ha messo a referto il quarto successo consecutivo nella competizione (Rangers-Roma 0-2, Roma-Midtjylland 2-1, Celtic-Roma 0-3 e Roma-Stoccarda 2-0) e non accadeva dalla stagione 2020/21, quando la Roma di Paulo Fonseca ne collezionò cinque.

