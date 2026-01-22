Una Roma con una formazione molto rimaneggiata, chiude il primo tempo della partita contro lo Stoccarda in vantaggio per 1-0. Nonostante una prima frazione di gioco sottotono, la formazione di Gian Piero Gasperini sblocca la gara grazie ad un gran gol di Niccolò Pisilli, che sfrutta le sue doti nell'inserimento per trafiggere Nubel. Ecco i migliori scatti del primo tempo.
FOTO - Roma-Stoccarda 1-0 HT
22/01/2026 alle 21:48.
7^ giornata (22-01-2026 21:00)
