FOTO - Panathinaikos-Roma 0-0 HT

La Roma alle 21:00 è scesa in campo contro il Panathinaikos per disputare l'ultima giornata del girone di Europa League. In caso di vittoria i giallorossi sarebbero automaticamente agli ottavi di finale, mentre, in caso di pareggio bisognerà aspettare i risultati delle altre per scoprire se sarà playoff. La squadra di Gian Piero Gasperini ha terminato il primo tempo contro i greci sullo 0-0. Dopo un inizio incoraggiante da parte dei giallorossi, al minuto 14 l'episodio che compromette la gara. Gianluca Mancini commette fallo da ultimo uomo su Pantovic e viene espulso lasciando i suoi in 10. Il continuo del primo tempo è stato in sofferenza per la Roma, con il Panathinaikos che ha preso il campo e nel finale ha colpito anche una traversa con Katris. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.