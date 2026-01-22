Europa League, ROMA-STOCCARDA: le formazioni UFFICIALI. Ghilardi e Ziolkowski dal 1', davanti Soulé-Pellegrini con Ferguson

Dopo la vittoria in casa del Torino, la Roma torna di nuovo in campo in Europa League. Alle 21.00 allo Stadio Olimpico arriva lo Stoccarda nella penultima giornata della fase campionato della competizione. Per l'occasione Gasperini non potrà contare sui nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz oltre che sugli infortunati. In difesa spazio a Ghilardi e Ziolkowski, in mezzo al campo Pisilli affianca Koné mentre davanti Soulé e Pellegrini supportano Ferguson, tornato a disposizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disp.: Gollini, De Marzi, Cristante, Ndicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci.

All.: Gasperini.

STOCCARDA: Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.

A disp.: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirovic, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.

All.: Hoeness.

Arbitro: Brooks. Assistenti: Bennett - Davies. IV uomo: England. VAR: Gillett. AVAR: van Boekel.

PREPARTITA

20.00 - La Roma comunica le scelte di Gasperini:





