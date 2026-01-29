Europa League: Roma agli ottavi contro una tra le vincenti di Genk-Bologna e Dinamo Zagabria-Brann

Questa sera è terminato il girone unico di Europa League e grazie al pareggio per 1-1 ottenuto contro il Panathinaikos ad Atene, la Roma ha strappato il pass per gli ottavi di finale. Dal sorteggio di domani, invece, si saprà la possibile avversaria dei giallorossi. Le opzioni sono 4 tra le qualificate ai playoff. La squadra di Gasperini affronterà una tra le vincenti di Genk-Bologna e Dinamo Zagabria-Brann.