Europa League, PANATHINAIKOS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Gollini in porta, davanti Pisilli-Pellegrini con Soulé (FOTO e VIDEO)

In emergenza la Roma vola ad Atene. Alle 21.00, allo Stadio Spyros Louis, i giallorossi sono ospiti del Panathinaikos nell'ultima gara della fase campionato di Europa League per cercare di evitare i playoff senza gli infortunati, tra i quali Koné e Ferguson, senza Malen e Robinio Vaz non presenti in lista Uefa poiché arrivati nel mercato di gennaio, e senza la possibilità di schierare l'acciaccato Dybala. Per l'occasione Gasperini si affida a Celik, Ziolkowski e Ghilardi in difesa, con El Aynaoui e Pisilli a centrocampo. Davanti Cristante supporta Pellegrini e Soulé.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PANATHINAIKOS: Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury.

A disp.: Kotsaris, Geitonas, Renato Sanches, Vyntra, Kaloskamis, Terzis, Skarlatidis.

All.: Benitez.

ROMA: Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

A disp.: De Marzi, Svilar, Rensch, Angelino, Ndicka, Dybala, Wesley, Della Rocca.

All.: Gasperini.

Arbitro: Juan Martínez Munuera. Assistenti: Carlos Álvarez Fernández - Miguel Martínez. IV uomo: Miguel Ángel Ortiz Arias. VAR: Javier Iglesias Villanueva. AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz.

PREPARTITA

20.27 - Squadra in campo per effettuare il riscaldamento:





20.05 - L'arrivo della squadra allo stadio:

20.00 - Anche la Roma comunica le scelte di Gasperini:

19.50 - Ufficiali le formazioni, come fa sapere l'Uefa. Roma in campo così: Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

19.45 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma:

19.10 - La squadra lascia l'hotel per raggiungere lo stadio: