Europa League, Mancini espulso: salterà il prossimo turno, ma, resterà diffidato

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini che perde Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, infatti, è stato espulso nei primi minuti della gara di Europa League contro il Panathinaikos e salterà il prossimo match, o l'andata dei playoff o degli ottavi. L'ex Atalanta era già in diffida, ma, quando tornerà dalla squalifica lo sarà nuovamente. Il cartellino rosso, infatti, non altera la diffida.