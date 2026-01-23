Europa League: la Roma si qualifica direttamente agli ottavi se...

La Roma batte lo Stoccarda 2-0 grazie a una doppietta di Niccolò Pisilli e raggiunge quota 15 punti, posizionandosi al 6° posto, nella classifica della fase campionato di Europa League a una giornata dal termine. Se nell'ultima giornata con il Panathinaikos la Roma vince è aritmeticamente tra le prime 8, quindi evita i playoff della competizione. Invece, se pareggia finisce tra le prime 8 posizioni se accadono almeno due di queste condizioni: la Stella Rossa non vince con sei gol di scarto, il Porto non vince, il Betis non vince, il Ferencvaros non vince. Le condizioni si riducono e vanno a vantaggio della Roma se il Braga perde e se il Midtjylland perde con due gol di scarto. Se la Roma perde in Grecia è molto difficile finire tra le prime 8.

CALCOLI EUROPA LEAGUE AD UNA GIORNATA DALLA FINE



ROMA



La Roma se vince con il Panathinaikos è aritmeticamente tra le prime 8 e quindi agli ottavi di finale.



Se pareggia è dentro se ACCADONO ALMENO DUE di queste cose: la Stella Rossa che non vince con sei gol di scarto, il… — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) January 22, 2026