Europa League: la Roma ha evitato la sconfitta in inferiorità numerica per la prima volta dal 2010 contro il Chievo

La Roma pareggia 1-1 contro il Panathinaikos e strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il risultato di Atene è stato però influenzato dall'espulsione di Gianluca Mancini al minuto 14 della gara. Secondo quanto riportato da OptaPaolo su X, i giallorossi sono riusciti a non perdere un match dopo aver subito un cartellino rosso dopo appena 15 minuti per la prima volta dopo gennaio 2010: in quel caso i capitolini dovettero fare a meno del portiere Doni e vinsero per 1-0 contro il Chievo Verona.