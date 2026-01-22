Europa League, il Panathinaikos fermato dal Ferencvaros: in Ungheria finisce 1-1. Il Braga batte il Nottingham

Questa sera si è conclusa la penultima giornata del girone unico di Europa League che oltre alla vittoria della Roma sullo Stoccarda, ha visto scendere in campo anche il Panathinaikos, prossima avversaria dei giallorossi, e il Braga, club che potrebbe essere accoppiato con la formazione di Gasperini nel tabellone degli ottavi. Il club greco non è andato oltre l'1-1 contro gli ungheresi del Ferencvaros, con un gol in extremis. I portoghesi, invece, hanno battuto il Nottingham Forest, sfruttando anche un rigore sbagliato dagli ospiti con Gibbs-White.
I risultati finali
Braga-Nottingham 1-0
Celta Vigo-Lille 2-1
Dinamo Zagabria-Steaua 4-1
Ferencvaros-Panathinaikos
Nizza-Go Ahead Eagles 3-1
Rangers-Ludogorets 1-0
Salisburgo-Basilea 3-1
Utrecht-Genk 0-1