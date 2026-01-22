Europa League, il Panathinaikos fermato dal Ferencvaros: in Ungheria finisce 1-1. Il Braga batte il Nottingham

Questa sera si è conclusa la penultima giornata del girone unico di Europa League che oltre alla vittoria della Roma sullo Stoccarda, ha visto scendere in campo anche il Panathinaikos, prossima avversaria dei giallorossi, e il Braga, club che potrebbe essere accoppiato con la formazione di Gasperini nel tabellone degli ottavi. Il club greco non è andato oltre l'1-1 contro gli ungheresi del Ferencvaros, con un gol in extremis. I portoghesi, invece, hanno battuto il Nottingham Forest, sfruttando anche un rigore sbagliato dagli ospiti con Gibbs-White.

I risultati finali

Braga-Nottingham 1-0

Celta Vigo-Lille 2-1

Dinamo Zagabria-Steaua 4-1

Ferencvaros-Panathinaikos

Nizza-Go Ahead Eagles 3-1

Rangers-Ludogorets 1-0

Salisburgo-Basilea 3-1

Utrecht-Genk 0-1