Europa League, il Bologna pareggia in rimonta: è 2-2 con il Celtic. Vittorie per Lione, Aston Villa e Feyenoord

Terminano le gare delle 18.45 valide per la penultima giornata della fase campionato di Europa League. Al Dall'Ara il Bologna pareggia in rimonta con il Celtic: è 2-2, con le reti di Dallinga e Rowe nella ripresa che rispondono ai gol di Hatate e Trusty. Vittorie per Lione, Aston Villa, Feyenoord, Stella Rossa, PAOK Salonicco e Friburgo.

I risultati finali:

Bologna-Celtic 2-2

Brann-Midtjylland 3-3

Young Boys-Lione 0-1

Viktoria Plzen-Porto 1-1

Fenerbahce-Aston Villa 0-1

Feyenoord-Sturm Graz 3-0

Malmoe-Stella Rossa 0-1

PAOK Salonicco-Real Betis 2-0

Friburgo-Maccabi Tel Aviv 1-0

