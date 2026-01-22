Europa League, il Bologna pareggia in rimonta: è 2-2 con il Celtic. Vittorie per Lione, Aston Villa e Feyenoord

Terminano le gare delle 18.45 valide per la penultima giornata della fase campionato di Europa League. Al Dall'Ara il Bologna pareggia in rimonta con il Celtic: è 2-2, con le reti di Dallinga e Rowe nella ripresa che rispondono ai gol di Hatate e Trusty. Vittorie per Lione, Aston Villa, Feyenoord, Stella Rossa, PAOK Salonicco e Friburgo.
I risultati finali:
Bologna-Celtic 2-2
Brann-Midtjylland 3-3
Young Boys-Lione 0-1
Viktoria Plzen-Porto 1-1
Fenerbahce-Aston Villa 0-1
Feyenoord-Sturm Graz 3-0
Malmoe-Stella Rossa 0-1
PAOK Salonicco-Real Betis 2-0
Friburgo-Maccabi Tel Aviv 1-0