L'ultima tappa della fase campionato. La Roma vola ad Atene per sfidare il Panathinaikos nell'ultima giornata della League Phase di Europa League in programma domani sera alle 21.00, per cercare di evitare i playoff e accedere direttamente tra le prime 8 classificate, quindi agli ottavi. Da tener conto che il regolamento prevede che i cartellini finora ricevuti non si azzerano dopo la fase campionato, neanche dopo i playoff o gli ottavi. Ma i cartellini si azzereranno dopo i quarti di finale della competizione.
Europa League: i cartellini si azzerano dopo i quarti di finale
28/01/2026 alle 18:56.
8^ giornata (29-01-2026 21:00)
