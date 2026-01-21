Champions League, Juventus-Benfica 2-0: Thuram e McKennie stendono Mou. L'Atalanta sconfitta in casa dal Bilbao

Questa sera si è chiusa la penultima giornata del girone unico di Champions League. Se ieri sera sono scese in campo Inter e Napoli, oggi è stato il turno di Juventus e Atalanta. I bianconeri si sono assicurati la qualificazione ai playoff vincendo 2-0 contro il Benfica di José Mourinho. Decisive le reti di Thuram e McKennie. La Dea, invece, crolla 2-3 in casa contro gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. Ai gol di Scamacca e Krstovic hanno risposto quelli di Guruzeta, Serrano e Navarro.

I risultati finali

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

Bayern-Union Saint Gilloise 2-0

Slavia Praga-Barcellona 2-4

Marsiglia-Liverpool 0-3

Newcastle-PSV 3-0

Juventus-Benfica 2-0

Chelsea-Pafos 1-0

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3