Champions League, folle partita del Benfica: la squadra di Mourinho ai playoff grazie al gol in extremis del portiere (VIDEO)

Incredibile ciò che è successo all'Estadio da Luz nell'ultima partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid. La squadra di José Mourinho era in vantaggio per 3-2 sui Blancos e fino a pochi secondi prima del fischio finale, era eliminata dalla competizione a causa della differenza reti. Sell'ultimo calcio di punizione della gara, però, è successo l'impensabile: sul cross di Aursnes il più veloce di tutti è stato il portiere ucraino Trubin (fatto salire in avanti proprio da Mou) e siglando il 4-2 ha spedito i suoi compagni e lo Special One ai playoff di Champions League condannando il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Crazy scenes as TRUBIN SCORED for BENFICA and they are heading to the playoffs!



pic.twitter.com/1SlLB147wo — DammitArsenal (@DammitArsenal) January 28, 2026



