Champions League: Dimarco primo italiano a segnare su punizione dal gol di Totti contro il CSKA Mosca nel 2014

L'Inter di Christian Chivu questa sera ha battuto per 0-2 il Borussia Dortmund ed è andata ad un passo dalla qualificazione diretta nelle prime 8. Ad aprire le danze il bellissimo gol segnato da Federico Dimarco su punizione. Secondo quanto riportato da OptaPaolo, il terzino nerazzurro è il primo giocatore italiano a segnare su calcio di punizione diretta in Champions League dalla rete di Francesco Totti nel novembre del 2014 al CSKA Mosca.

