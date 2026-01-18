Bundesliga, Stoccarda fermato all'83' sull'1-1 dall'Union Berlin: settima partita senza sconfitta per Hoeneß e momentaneo terzo posto in classifica

Alle ore 15:30 è andata in scena alla MHP Arena la partita tra Stoccarda e Union Berlin, valida per la diciottesima giornata di Bundesliga, e si è conclusa con il risultato di 1-1. I padroni di casa, prossimi avversari della Roma in Europa League (match in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico), sono passati in vantaggio al minuto 59 con Fuhrich ma all'83' gli ospiti hanno siglato la rete del definitivo pareggio con Jeong. In seguito a questo 1-1 lo Stoccarda, imbattuto da sette partite, sale a 33 punti e aggancia temporaneamente l'Hoffenheim (una partita in meno) al terzo posto in classifica.